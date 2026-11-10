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В Минводах построят резервную канализационную насосную станцию

Чиновники отмечают сложность проблемы в связи с выходом из строя части насосного оборудования

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Власти Ставропольского края проработают вопрос о создании резервных мощностей очистительных сооружений в Минеральных Водах, сообщил в мессенджере глава Ставрополья Владимир Владимиров.

"Поручил Крайводоканалу и нашему проектному институту подготовить техническое задание и проработать строительство рядом с действующей станцией полноценной резервной канализационной насосной станции. Нам нужны реальные резервные мощности. Чтобы при любой нештатной ситуации система продолжала работать", - написал он.

Владимиров обсудил ситуацию с канализационной насосной станцией в Минводах с руководителями краевых ведомств и главами территорий.

"Проблема сложная. Часть насосного оборудования (на станции - ИФ) вышла из строя. Сейчас прорабатываем варианты ремонта агрегатов (...). До восстановления штатной работы станции также необходимо принять дополнительные меры по отводу и обработке стоков", - добавил он.

В октябре на прямой линии Владимиров сообщал, что ремонт на главной канализационной насосной станции в Минводах завершен, и проблема с неприятным запахом в городе будет вскоре устранена. Пресс-служба "Ставрополькрайводоканала" информировала, что на станции ведется мониторинг запущенного в работу второго насосного агрегата.

На станцию поступают сточные воды из Минераловодского округа, Железноводска и трех населенных пунктов Предгорного округа.

Ставрополье Ставрополькрайводоканал Ставропольский край Владимир Владимиров Минеральные Воды
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