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Минздрав РФ зарегистрировал два новых препарата для лечения редких заболеваний

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Минздрав России зарегистрировал два новых лекарственных препарата для терапии редких заболеваний, сообщили в пресс-службе министерства.

Это "Айкирво" (международное непатентованное наименование Элафибранор) и "Гемпавзи" (Марстацимаб), говорится в сообщении пресс-службы министерства во вторник.

Там уточнили, что Элафибранор предназначен для взрослых пациентов с первичным билиарным холангитом (хроническое аутоиммунное заболевание печени - ИФ).

Марстацимаб применяется для профилактики и снижения частоты кровотечений при тяжелой гемофилии А или В без ингибиторов (наследственное нарушение свертываемости крови - ИФ) у пациентов в возрасте от 12 лет с массой тела не менее 35 кг. Гемофилия представляет собой редкое врожденное генетическое заболевание, при котором нарушается нормальный процесс свертывания крови.

Оба препарата являются лекарственными средствами с впервые синтезированным и зарегистрированным действующим веществом.

Минздрав РФ
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