Допограничения введены в аэропортах Краснодара и Геленджика

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Дополнительные ограничения на обслуживание рейсов введены в аэропортах Краснодара и Геленджика, сообщили в Росавиации в среду.

"Аэропорт Краснодар (Пашковский). Введееы дополнительные* временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении в канале агентства в Max.

Аналогичные ограничения действуют в аэропорту Геленджика.

В Росавиации напомнили, что согласно действующему NOTAM, аэропорт Краснодар принимает регулярные рейсы с 9:00 до 23:00, аэропорт Геленджика - с 8:30 до 20:00.

Ранее в ночь на среду приостановили работу аэропорты аэропорты Череповца, Саранска, Пензы, Саратова, Ярославля, Пензы и петербургский Пулково.