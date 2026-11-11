Шесть детей пострадали в Хабаровском крае при пожаре в жилом доме

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Пожар произошел в ночное время в двухэтажном многоквартирном жилом доме в селе Новостойка Хабаровского края, пострадали шестеро детей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России в среду.

"В ночное время 11 ноября поступило сообщение о возгорании на улице Советской. Огонь вспыхнул в квартире на первом этаже, горели мебель и домашние вещи на площади 10 кв. метров. В момент происшествия в доме одни находились шестеро детей в возрасте от трех до 14 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на тушение пожара потребовалось меньше часа. Всего на ликвидации возгорания работали восемь человек и три единицы техники.

По данным пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, один ребенок 2023 года рождения в тяжелом состоянии доставлен в детскую краевую больницу Хабаровска. Остальные дети получили легкое отравление угарным газом и госпитализированы в районную больницу.

Прокуратура организовала проверку деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также органов местного самоуправления на предмет соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности.

В настоящее время сотрудниками органов дознания Государственного пожарного надзора проводится проверка и установления причин и всех обстоятельств происшествия. По предварительным данным, пожарного извещателя в квартире не было.