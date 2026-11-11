Российские военные заявили об уничтожении 146 пунктов управления дронами ВСУ

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Группировки войск "Запад", "Восток", "Север" и "Южная" в течение суток уничтожили 146 пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ в зоне спецоперации, заявили российские военные в среду.

"Поражены 47 пунктов управления БПЛА, 61 наземный робототехнический комплекс, девять складов с запасами материальных средств, 59 антенн связи и БПЛА", - сказал начальник пресс-центра "Южной" группировки Вадим Астафьев.

В зоне действий группировки "Север" ликвидированы 28 украинских пунктов управления дронами, сообщил начальник пресс-центра группировки "Север" Василий Межевых.

"Вскрыты и уничтожены 40 пунктов управления БПЛА, три станции спутниковой связи Starlink, 44 робототехнических комплекса", - сказал начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Иван Бигма.

Представитель группировки "Восток" Дмитрий Миськов сообщил об уничтожении за сутки 31 пункта управления беспилотной авиацией ВСУ.