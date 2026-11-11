Портовая зона Усть-Луги подверглась атаке БПЛА, начался пожар

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о попадании БПЛА в портовую зону Усть-Луги, в результате чего возникло возгорание.

"Предварительно, в результате атаки БПЛА есть попадание в портовой зоне Усть-Луга, произошло возгорание, необходимые силы и средства приступили к тушению", - написал Дрозденко в мессенджере Max.

Он добавил, что также произошло аварийное отключение трансформаторной подстанции в Усть-Луге.

Ранее сообщалось об уничтожении 146 беспилотников в небе над Ленобластью. Петербургский аэропорт Пулково не принимает и не отправляет самолеты.