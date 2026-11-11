Поиск

Портовая зона Усть-Луги подверглась атаке БПЛА, начался пожар

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о попадании БПЛА в портовую зону Усть-Луги, в результате чего возникло возгорание.

"Предварительно, в результате атаки БПЛА есть попадание в портовой зоне Усть-Луга, произошло возгорание, необходимые силы и средства приступили к тушению", - написал Дрозденко в мессенджере Max.

Он добавил, что также произошло аварийное отключение трансформаторной подстанции в Усть-Луге.

Ранее сообщалось об уничтожении 146 беспилотников в небе над Ленобластью. Петербургский аэропорт Пулково не принимает и не отправляет самолеты.

Хроника 24 февраля 2022 года – 11 ноября 2026 года Военная операция на Украине
Ленобласть Усть-Луга порт БПЛА пожар
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Над Ленобластью сбито за ночь 150 БПЛА

Переговоры в Абу-Даби в среду начнутся в 11:00 по московскому времени

 Переговоры в Абу-Даби в среду начнутся в 11:00 по московскому времени

Портовая зона Усть-Луги подверглась атаке БПЛА, начался пожар

Число сбитых над Ленобластью БПЛА увеличилось до 146

Глава Ленобласти сообщил об уничтожении 141 беспилотника над регионом

Свыше 90 БПЛА ликвидировано над Ленобластью

Более 40 БПЛА сбито над Ленинградской областью

В Абу-Даби пройдет второй день трехсторонних переговоров РФ, США и Украины

 В Абу-Даби пройдет второй день трехсторонних переговоров РФ, США и Украины

Премьер Норвегии не исключил еще одного телефонного разговора с Путиным

 Премьер Норвегии не исключил еще одного телефонного разговора с Путиным

Домодедово работает по согласованию
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12885 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4128 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 130 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов