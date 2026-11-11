Не обслуживают рейсы аэропорты Самары, Ижевска и Перми

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Ограничения введены в аэропортах Самары, Ижевска и Перми, сообщили в Росавиации.

"Аэропорты Ижевск, Пермь (Большое Савино). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении в канале агентства в Max.

Также не обслуживает рейсы аэропорт Самары (Курумоч).

Ранее в ночь на среду приостановили работу аэропорты Уфы, Кирова, Бугульмы, Казани, Нижнекамска, Чебоксар, Петрозаводска, Череповца, Саранска, Пензы, Саратова, Ярославля, Пензы и петербургский Пулково.