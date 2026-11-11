Минобороны сообщило о поражении трех электроподстанций на Украине

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные ночью нанесли удары беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры Украины в Кривом Роге и Одесской области, сообщило Минобороны.

"В течение ночи в результате ударов поражены: в населенном пункте Кривой Рог Днепропетровской области электроподстанция 330 кВ", - сообщили в министерстве.

Две электроподстанции 110 кВ и 330 кВ поражены в населенных пунктах Маяки и Усатово Одесской области.

"В акватории Черного моря юго-западнее Одессы поражено морское судно типа "сухогруз" с вооружением и военным имуществом для ВСУ", - говорится в сообщении.