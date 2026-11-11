Заболеваемость туберкулезом в РФ с начала 2000-х снижена более чем в 4 раза

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В России заболеваемость туберкулезом с начала 2000-х годов снижена более чем в четыре раза, а смертность - в семь раз, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Российская Федерация занимает лидирующие позиции по темпам снижения заболеваемости и смертности от туберкулеза, ежегодно обновляя исторические минимумы этих показателей. С начала 2000-х годов заболеваемость туберкулезом снижена более чем в 4 раза, смертность - в 7,3 раза, а детская смертность отсутствует", - сказал Мурашко на Международном конгрессе "Социально значимые инфекции: комплексный подход и инновационные решения".

Профилактическими осмотрами охвачено свыше 78% населения, а 10 субъектов России близки к элиминации туберкулеза, отметил министр.

По словам Мурашко, в практику фтизиатров приходят новые инструменты, применяются технологии искусственного интеллекта при анализе снимков. "Это позволяет врачу быстрее и точнее оценить результаты обследования, а значит - повысить качество диагностики и своевременно начать лечение", - добавил он.

Благодаря совместной работе российских ученых и врачей по изучению лекарственной устойчивости микобактерий произошел переход к персональному подбору схем химиотерапии. Это позволило увеличить эффективность лечения больных с множественной лекарственной устойчивостью, отметил Мурашко.