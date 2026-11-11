Лавров примет участие в Международном форуме по вопросам мира и безопасности в ОАЭ

Дискуссии на форуме будут носить закрытый характер

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на этой неделе примет участие в Международном форуме по вопросам мира и безопасности в ОАЭ, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В ходе выступления на форуме министр иностранных дел России Сергей Лавров изложит российские подходы по широкому кругу вопросов международной и региональной повестки дня, включая ситуацию вокруг Украины, положение дел в зоне Персидского залива", - сказала Захарова на брифинге в среду.

Кроме того, пояснила Захарова, "на полях" мероприятия планируются контакты главы российского внешнеполитического ведомства с представителями руководства ОАЭ "для рассмотрения текущего состояния и перспектив дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах".

Как отметила представитель внешнеполитического ведомства, мероприятие ежегодно организует МИД ОАЭ. Форум, уточнила Захарова, проходит на родовой земле правящей в Абу-Даби династии Аль Нахайян, в глубине пустыни в 250 км от Абу-Даби, что "отчасти объясняет закрытый характер ведущихся в его рамках дискуссий, без прямого цитирования".

"Участники свободно используют полученную информацию, но на личность, на принадлежность выступающих не могут ссылаться открыто, то есть их личности не раскрываются. Вот то, что и называется Chatham House, формат Chatham House", - сказала Захарова.