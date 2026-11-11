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Верховный суд России обозначил гарантии для участников СВО

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Верховный суд России (ВС РФ) на заседании Президиума разъяснил актуальные для судов вопросы, касающиеся реализации мер социальной поддержки членов семей участников СВО.

"В качестве примера предоставления гарантий для членов семей погибших участников СВО Президиум привел дело, в котором суд разъяснил, что сыновья и родные братья военнослужащих, проходивших службу по мобилизации и погибших при выполнении задач специальной военной операции, подлежат освобождению от призыва на военную службу", - сообщили в пресс-службе ВС РФ.

Также в обзоре разъяснены вопросы предоставления ветеранам боевых действий в первоочередном порядке в аренду земельных участков, установления для названной категории граждан налоговых и иных льгот.

Так, указывается, что регистрация участника СВО на момент гибели по месту прохождения службы не может служить основанием для отказа родственникам в получении в собственность земельного участка по месту прежнего жительства военнослужащего.

Кроме того, Верховный суд отметил, что государственный учет воинских захоронений на территориях субъектов РФ входит в обязанности органов местного самоуправления. При этом расходы на оплату погребения погибшего военнослужащего компенсируются за счет средств Министерства обороны РФ.

Верховный суд России
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