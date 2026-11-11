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В Кремле заявили об открытости Путина к контактам в том числе с Мерцем

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин открыт к контактам с европейцами, в том числе и к общению с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Путин всегда повторял и продолжает повторять, что он открыт к контактам со всеми. В том числе и с европейцами (...). Безусловно", - сказал он, комментируя сообщение о том, что Мерц готов встретиться с Путиным в рамках саммита G20.

Владимир Путин Дмитрий Песков G20 Фридрих Мерц
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