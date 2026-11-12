Госдума рассмотрит основные направления ДКП на 2027-2029 годы

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в четверг планирует рассмотреть подготовленные ЦБ основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 г. и период 2028 и 2029 гг., следует из повестки пленарного заседания.

С докладом выступит председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Содоклады сделают председатели комитетов Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, по бюджету и налогам - Андрей Макаров и по экономической политике - Максим Топилин. Каждая фракция сможет задать главе ЦБ по три вопроса, после чего выступят представители фракций. На рассмотрение документа приглашены вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников и директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

ЦБ в основных направлениях ежегодно раскрывает цели и подходы к проведению денежно-кредитной политики (ДКП), свой взгляд на текущее состояние экономики и прогнозы ее развития в среднесрочной перспективе. В дополнение к базовому сценарию регулятор в документе приводит три альтернативных сценария, отличающиеся друг от друга предпосылками в части внешних и внутренних условий (дезинфляционный, проинфляционный и рисковый). В любом из сценариев ДКП направлена на достижение инфляцией цели "вблизи 4%". Согласно базовому сценарию, инфляция вернется к таргету в 2027 году и будет находиться на этом уровне в дальнейшем. В 2026 году Банк России прогнозирует инфляцию на уровне 7,1-7,6%. Средняя ключевая ставка в 2026 году ожидается в размере 14,6%, в 2027 году - 12,5-13,5%, в 2028 году - 9,0-10,0%, в 2029 году - 7,5-8,5% (нейтральный уровень). Рост ВВП РФ, по прогнозам ЦБ, в 2026 году составит 0,5-1,0%, в 2027 году - 1,0-2,0%, в 2028 и 2029 годах - 1,5-2,5% в год.