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Землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировано возле Северных Курил

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в четверг днем в Тихом океане возле Северных Курил Сахалинской области, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировано 12 ноября в 12:18 по сахалинскому времени (04:18 мск) в Тихом океане с эпицентром в 79 км юго-восточнее города Северо-Курильска на о. Парамушир, очаг залегал на глубине 42 км под морским дном", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, в Северо-Курильске (единственный населенный пункт на Северных Курилах - ИФ) сейсмическое событие ощутили силой до четырех баллов, тревога цунами не объявлялась.

РАН Северные Курилы
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