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ВС РФ заявили об уничтожении свыше 150 пунктов управления дронами ВСУ в зоне СВО

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Группировки войск "Север", "Запад", "Восток" и "Южная" в течение суток уничтожили 151 пункт управления беспилотной авиацией ВСУ, заявили российские военные в четверг.

"Вскрыты и уничтожены 41 пункт управления БПЛА, три станции спутниковой связи Starlink, 36 артиллерийских комплексов и три полевых склада боеприпасов противника", - сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Иван Бигма.

По словам представителя группировки "Восток" Дмитрия Миськова, за сутки группировка уничтожила восемь станций спутниковой связи Starlink, 98 беспилотников самолетного типа и 24 пункта управления беспилотной авиацией ВСУ.

"Поражены 45 пунктов управления БПЛА, 61 наземный робототехнический комплекс, 15 складов с запасами материальных средств, 61 антенна связи БПЛА", - заявил представитель "Южной" группировки Вадим Астафьев.

По его словам, за сутки средствами ПВО сбиты 87 дронов и 117 тяжелых БПЛА коптерного типа ВСУ.

Группировка войск "Север" в течение суток уничтожила 41 пункт управления БПЛА, 164 беспилотника самолетного типа и 35 тяжелых боевых дрона R-18, сказал представитель группировки Василий Межевых.

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