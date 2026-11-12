Минобороны РФ сообщило об установке в шахту стратегической ракеты "Ярс"

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Очередная межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) "Ярс" загружена в шахтную пусковую установку, сообщило Минобороны РФ в четверг.

"В ракетном соединении стационарного базирования проведена загрузка межконтинентальной баллистической ракеты РК "Ярс" в шахтную пусковую установку", - говорится в сообщении министерства.

В нем отмечается, что ракета устанавливается в шахту с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата, технологические операции длятся несколько часов.

"Перевооружение РВСН заключается не только в оснащении войск новыми ракетными комплексами, но и в создании современной инфраструктуры, обеспечивающей более качественные условия для подготовки дежурных сил, несения личным составом боевого дежурства и отдыха", - сообщили в ведомстве.

"Спланированные на 2026 год мероприятия перевооружения РВСН позволят повысить долю современных ракетных комплексов и боевые возможности наземной компоненты стратегических ядерных сил по выполнению задач стратегического сдерживания", - заявили в Минобороны.

Официально сообщалось, что комплексы "Ярс" с МБР в шахтном и мобильном вариантах составляют основу группировки РВСН.

По официальным данным, "Ярс" способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, ракета оснащена разделяющейся головной частью с маневрирующими боевыми блоками.

РВСН - род войск Вооруженных сил РФ, главный компонент стратегических ядерных сил.