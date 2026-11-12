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Отряд кораблей Тихоокеанского флота совершил деловой заход в Республику Индия

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе фрегата "Маршал Шапошников", большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" и танкера "Печенга" прибыл в порт Кочин Республики Индия с деловым заходом, сообщает Минобороны России.

"В порту российских военных моряков встретили представители посольства Российской Федерации и командования ВМС Республики Индия. В рамках делового захода корабли пополнят запасы воды и топлива. Командование отряда проведет протокольные встречи", - говорится в сообщении.

Отряд кораблей ТОФ вышел из Владивостока 10 сентября текущего года для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ранее корабли совершили деловой заход в порт города Джакарта Республики Индонезия и порт Баттерворт государства Малайзия. Фрегат "Маршал Шапошников" посетил порт Виктория Республики Сейшельские Острова, где провел первое антипиратское учение с силами береговой охраны островного государства.

Индия ТОФ РФ Минобороны РФ
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