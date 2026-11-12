Рябков заявил о возможности построить нечто функциональное по Украине

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - При наличии политической воли можно построить что-то, что будет функционально, заявил RT заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, комментируя переговоры по Украине в Абу-Даби.

"Построить нечто, что было бы функционально, без иллюзий относиться к тому, что достижимо, и при этом избегать неконтролируемой эскалации с учетом вчерашних обсуждений и позавчерашних, я думаю, при наличии должной политической воли можно", - сказал он.

Трехсторонняя встреча в формате Россия-Украина-США состоялась в Абу-Даби 10-11 ноября. Рябков входил в состав российской переговорной группы.