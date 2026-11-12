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Рябков назвал фокусом переговоров в Абу-Даби архитектуру безопасности в Европе

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Переговоры в Абу-Даби были сфокусированы на перспективах формирования устойчивой архитектуры безопасности в европейской зоне и в зоне, примыкающей к конфликту, заявил RT замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

"В отличие от предыдущих раундов, мы в этот раз сфокусировались в значительной степени на перспективах формирования такой архитектуры безопасности в зоне европейской и в зоне, примыкающей к нынешнему конфликту, которая обеспечивала бы устойчивость потенциальной будущей договоренности и, в общем, меняла бы нынешние тренды, напряженность, эскалацию на сосуществование", - сказал он.

Трехсторонняя встреча в формате Россия-Украина-США состоялась в Абу-Даби 10-11 ноября. Рябков входил в состав российской переговорной группы.

Абу-Даби Сергей Рябков Европа МИД Украина
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