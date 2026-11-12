Рябков заявил о возможном откате из-за подключения европейцев к переговорам по Украине

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Подключение европейцев к переговорам по украинскому кризису будет означать срыв усилий, которые в настоящее время можно назвать небесполезными, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Подключение европейцев к переговорному процессу может, по большому счету, означать откат и срыв усилий, которые пока, в общем, можно охарактеризовать как небесполезные и несущие в себе определенный позитивный заряд", - сказал Рябков RT.

"Они не в состоянии воспринять те подходы, которые мы отстаиваем, отрабатываем весьма последовательно, твердо. И, очевидно, для них эти подходы неприемлемы", - отметил замминистра.

"Я не хочу за них высказываться, но, по нашим наблюдениям, они в равной степени негативно настроены к тем идеям, которые выдвигает американская администрация", - добавил Рябков.

По словам замглавы МИД, "здесь есть очень серьезный разрыв в подходах".

Трехсторонняя встреча в формате Россия-Украина-США состоялась в Абу-Даби 10-11 ноября. Рябков входил в состав российской переговорной группы.