Туроператоры отметили смещение спроса на зимний отдых с Ближнего Востока в Азию

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Российские туроператоры отмечают рост спроса на зимние поездки в страны Азии, прежде всего Китай и Вьетнам, на фоне снижения продаж туров в ОАЭ, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ).

Как рассказал генеральный директор Space Travel Артур Мурадян, лидером зимних продаж компании станет Китай, причем спрос распространяется не только на пляжный отдых на Хайнане, но и на поездки по другим регионам страны. На втором месте по объему продаж находится Вьетнам, на третьем - Египет, который, по оценке эксперта, вернулся в нишу наиболее бюджетного зарубежного пляжного отдыха.

Продажи туров в ОАЭ, по прогнозу Мурадяна, могут составить 65-70% от уровня предыдущей зимы, при благоприятном развитии ситуации - до 80%.

"Несмотря на то что рейсы летают полные, на них выросло количество транзита. Здесь очень многое зависит от геополитики. Но туристы охотно возвращаются на это направление", - сказал он.

Смещение спроса в сторону Азии подтвердил и генеральный директор туроператора "Арт-Тур" Дмитрий Арутюнов.

"Если раньше у нас однозначно лидировал Ближний Восток во главе с Эмиратами, то сейчас все переключается на Азию - Китай, Вьетнам, Бали, очень активно бронируются острова Индийского океана", - отметил он.

По словам Арутюнова, продажи зимнего сезона в компании пока сопоставимы с прошлогодними, уже началась первая серьезная волна новогодних бронирований.

В ITM group спрос на Китай вырос на 30% и более, на Малайзию - на 20-30%, а на Вьетнам на пиковые даты - в несколько раз. Продажи Таиланда остаются стабильными, сообщил руководитель PR-отдела компании Андрей Подколзин.

По его словам, главным риском сезона может стать нехватка мест в отелях Вьетнама и Таиланда в новогодние даты. При этом дефицита авиаперевозки нет: Вьетнам получил значительное расширение чартерных программ из российских регионов.

Среди тенденций спроса Подколзин выделил более раннее бронирование, увеличение продолжительности поездок и интерес к премиальному отдыху. В Малайзии востребованы событийные туры на концерты в Куала-Лумпуре, а также поездки, сочетающие отдых на Лангкави с посещением Борнео. Глубина продаж по направлению достигает весны 2027 года.

Из ближневосточных стран однозначный лидер продаж в сегменте организованных туров сейчас Египет.

По данным Погранслужбы ФСБ, за 9 месяцев 2026 года турпоток из России во Вьетнам вырос в 3,8 раза, до 580 тысяч поездок, в Китай - на 67%, до 1,61 млн.