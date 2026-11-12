Уиткофф и Кушнер покинули отель, в котором находились в преддверии встречи с Путиным

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер покинули отель, в котором находились в преддверии переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Отель также покинули помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

В первой половине дня в четверг в Кремле запланированы переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером, которые прибыли в Москву из Абу-Даби, где состоялась трехсторонняя встреча по украинскому урегулированию.