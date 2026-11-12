Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор гражданину Узбекистана за шпионаж

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд приговорил к 23 годам лишения свободы гражданина Узбекистана Альмира Актуганова по делу о шпионаже и подготовке терактов в Ставрополе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Он приговорен к 23 годам исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме.

Мужчина признан виновным по ч.2 ст.205.5 (участие в деятельности террористической организации), ч.1 ст.30, п."а" ч.2 ст.205 (приготовление к теракту), ст.276 (шпионаж) и ст.276.1 (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством) УК РФ.

Как установил суд, 16 января 2025 года Актуганов, находясь в Москве, вступил в переписку с членом запрещенной террористической организации Легион "Свобода России" (признана террористической и запрещена в РФ - ИФ) и заполнил анкету о добровольном вступлении. В феврале 2025 года подсудимый прибыл в Ставрополь, где по заданию собирал и передавал данные о военных и административных объектах. Позже он арендовал квартиру для хранения компонентов самодельных зажигательных устройств и изготовил такие устройства.

В пресс-службе добавили, что Актуганов планировал совершение терактов в зданиях администрации Ставрополя и Минприроды края до того, как его деятельность была пресечена правоохранителями.