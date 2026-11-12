Поиск

Трамп просил передать, что считает важным скорейшее завершение украинского конфликта

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле, что глава американского государства Дональд Трамп считает важным завершить конфликт между Россией и Украиной как можно быстрее, и Америка делает для этого все необходимое.

"Хотел бы сказать, что президент Трамп поддерживает, конечно же, то, что мы сегодня вам сообщим. Он считает - и просил передать это вам, - что очень важно завершить этот конфликт как можно быстрее. Это очень сложный конфликт для обеих сторон. И мы со своей стороны делаем все необходимое для того, чтобы его успешно завершить", - сказал Уиткофф.

Он отметил, что над успешным разрешением этого конфликта работают многие из команды Трампа, в том числе госсекретарь США Марко Рубио.

"Господин президент, спасибо большое за то, что вы сегодня нас принимаете, я хотел бы сказать, что для нас сегодня это очень важная встреча, я очень рад, что мы готовы объявить о том, что вновь начали работу в трехстороннем формате", - сказал Уиткофф.

Дональд Трамп РФ Украина Стив Уиткофф
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин призвал европейцев определиться: хотят они мира или войны на Украине

Путин предложил применить в Константиновке опыт гуманитарной операции в Алешках

 Путин предложил применить в Константиновке опыт гуманитарной операции в Алешках

Президент РФ отметил, что Москва и Киев по-разному понимают вопросы территорий

Изъятую у браконьеров рыбу предложили возвращать в природу либо продавать

 Изъятую у браконьеров рыбу предложили возвращать в природу либо продавать

Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером началась в Кремле

Единые учебники по литературе и русскому языку для колледжей выйдут к 1 сентября 2027 года

 Единые учебники по литературе и русскому языку для колледжей выйдут к 1 сентября 2027 года

Рябков назвал деструктивной роль Европы в украинском урегулировании

У Москвы сохраняются возражения к обсуждавшимся в Абу-Даби подходам

Шадаев заявил о заинтересованности в том, чтобы ЦОДы в РФ "уходили под землю"

 Шадаев заявил о заинтересованности в том, чтобы ЦОДы в РФ "уходили под землю"
Хроники событий
Бюджет РФ Бюджет РФ 131 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4134 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12921 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 202 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 261 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов