Трамп просил передать, что считает важным скорейшее завершение украинского конфликта

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле, что глава американского государства Дональд Трамп считает важным завершить конфликт между Россией и Украиной как можно быстрее, и Америка делает для этого все необходимое.

"Хотел бы сказать, что президент Трамп поддерживает, конечно же, то, что мы сегодня вам сообщим. Он считает - и просил передать это вам, - что очень важно завершить этот конфликт как можно быстрее. Это очень сложный конфликт для обеих сторон. И мы со своей стороны делаем все необходимое для того, чтобы его успешно завершить", - сказал Уиткофф.

Он отметил, что над успешным разрешением этого конфликта работают многие из команды Трампа, в том числе госсекретарь США Марко Рубио.

"Господин президент, спасибо большое за то, что вы сегодня нас принимаете, я хотел бы сказать, что для нас сегодня это очень важная встреча, я очень рад, что мы готовы объявить о том, что вновь начали работу в трехстороннем формате", - сказал Уиткофф.