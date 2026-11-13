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Банкам посоветовали брать контактные данные представителей клиентов-детей

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Банк России рекомендовал банкам при заключении договоров с несовершеннолетними клиентами о предоставлении им электронных средств платежа (ЭСП, например, банковской карты) получать контакты законных представителей таких клиентов (родителей, усыновителей) для их оперативного и бесплатного информирования.

В информационном письме ЦБ отметил, что сейчас некоторые банки информируют представителей клиентов в возрасте от 14 до 18 лет о выдаче несовершеннолетним электронных средств платежа исключительно при личном обращении представителей в банковское отделение.

"По мнению Банка России, такой способ информирования не является оптимальным, а его исключительное использование нивелирует цель получения соответствующей информации законными представителями - предупреждение вовлечения несовершеннолетних клиентов в совершение финансовых операций в противоправных целях", - говорится в письме ЦБ.

В связи с этим ЦБ рекомендовал банкам получать, например, номера мобильных телефонов родителей или других законных представителей несовершеннолетних, их адреса электронной почты.

Кроме того, регулятор рекомендовал дать законным представителям возможность определить размер (лимит) операции несовершеннолетнего клиента, о которой банк будет информировать представителя, а также возможность при желании отказаться от такого информирования.

Для подтверждения статуса законного представителя несовершеннолетнего клиента банкам предлагается использовать в том числе сведения, размещенные в государственной информационной системе "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере" и полученные кредитными организациями посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

При отсутствии необходимых данных в государственной информационной системе - кредитные организации могут использовать документы, достаточные для подтверждения статуса законного представителя, например, свидетельство о рождении несовершеннолетнего клиента, свидетельство об усыновлении (удочерении), акт органа опеки и попечительства о назначении попечителя, а также паспорт с отметкой о детях на страницах 16 и 17 (при наличии), и помещать в юридическое дело (досье) подтверждение проведенной верификации в соответствии с внутренними документами кредитной организации.

ЦБ в сентябре 2025 года сообщал о фиксации случаев, когда несовершеннолетних клиентов банков (от 14 до 18 лет) втягивают в операции по отмыванию доходов, незаконное предпринимательство, дропперство и другие противоправные схемы. В связи с этим Банк России рекомендовал кредитным организациям предупреждать подростка о подобных рисках сразу при открытии счета, а также информировать его родителей или других законных представителей о выданных ему картах. Для этого могут быть уточнены условия договоров, в том числе действующих, отмечал ЦБ.

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