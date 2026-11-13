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В МИД РФ заявили о неприемлемости блокады Кубы со стороны США

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU -Замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил поддержку руководству и народу Кубы в условиях американской блокады острова.

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В пятницу по инициативе кубинской стороны состоялся телефонный разговор Рябкова с первым заместителем министра иностранных дел Республики Куба Херардо Пеньяльвером, информирует МИД РФ.

Рябков подтвердил "принципиальную позицию в отношении неприемлемости оказания экономического и силового давления на Кубу, необходимости незамедлительного прекращения торговой, топливной и финансовой блокады острова со стороны США", говорится в сообщении, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Выражена твёрдая солидарность и поддержка кубинскому руководству и народу братской страны в столь непростые времена. Озвучена готовность продолжения оказания Гаване необходимого политического и материального содействия", - отмечается в сообщении.

В ходе разговора были рассмотрены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, сообщили на Смоленской площади.

МИД РФ Сергей Рябков США Куба
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