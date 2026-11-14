До трех увеличилось число погибших в результате атаки ВСУ в Белгородской области

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - На месте удара ВСУ по частному дому в Белгородской области обнаружены тела еще двух мирных жителей, сообщил региональный оперштаб.

"На месте происшествия обнаружены супруга погибшего и их 24-летняя дочь", - говорится в сообщении оперативного штаба в Мах.

Ранее в оперштабе информировали об одном погибшем и одном пострадавшем в результате атаки. Кроме того, в результате детонации произошло разрушение дома, возник пожар, который ликвидировали сотрудники МЧС.