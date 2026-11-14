Дополнительные ограничения вновь введены в аэропорту Геленджика

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - В аэропорту Геленджика второй раз за субботу ведены дополнительные ограничения, сообщили в Росавиации.

"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Согласно действующему NOTAM, аэропорт Геленджик принимает и отправляет рейсы с 8:30 до 20:00", - говорится в сообщении агентства в мессенджере Мах.

Ранее в агентстве уже информировали о введении подобных ограничений в аэропорту, они продлились около 3 часов.