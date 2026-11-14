ВС РФ ночью нанесли удар по электроподстанции в Прилуках Черниговской области

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные в ночь на субботу нанесли удар беспилотниками по электроподстанции в городе Прилуки в Черниговской области, заявило Минобороны РФ.

"В результате удара поражены: электроподстанция в населенном пункте Прилуки Черниговской области, обеспечивающая функционирование предприятий военной промышленности, а также логистических центров, используемых для хранения военного имущества", - говорится в сообщении министерства.