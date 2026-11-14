Теплоснабжение, нарушенное воздушной атакой в Ростове-на-Дону, восстановлено

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Власти Ростова-на Дону сообщают о возобновлении отопления, которое было нарушено из-за атак беспилотников более чем в 100 домах.

"Теплоснабжение домов, которые остались без отопления после воздушной атаки в ночь с четверга на пятницу в мкр. Военвед, восстановлено", - сообщил глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин в субботу в мессенджере "Макс".

Он отметил, что все работы выполнены. "Котельная запущена, вышла на заданную мощность. Параметры теплоснабжения соответствуют нормативным величинам", - добавил Скрябин.

"Ремонтные бригады Теплокоммунэнерго и Ростоводоканала работали без перерыва вчера весь день, работы продолжались и сегодня ночью, чтобы как можно быстрее тепло снова вернулось в квартиры жителей. Если тепло отсутствует в квартире, необходимо обратиться в управляющую компанию для регулировки внутридомовых систем теплоснабжения", - пояснил Скрябин.

Ранее сообщалось, что в результате ночной воздушной атаки в ночь на пятницу без теплоснабжения остались 114 домов в Октябрьском районе.