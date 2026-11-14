Власти Белгородской области сообщили о 110 атаках ВСУ на регион

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Александр Шуваев сообщил в своем канале в Мах о 110 атаках с украинской стороны по территории региона за прошедшие сутки.

Удары были нанесены по Белгороду и 15 округам. Противник совершил шесть артиллерийских обстрелов и 11 раз сбросил взрывные устройства с БПЛА.

За сутки над регионом были сбиты и подавлены 111 беспилотников.

Как сообщалось, в результате атак ВСУ погибла семья из трех человек. Кроме того, пострадали восемь человек. Один из них находится в тяжелом состоянии, добавил Шуваев.

Со своей стороны региональный оперативный штаб сообщил, что в пятницу к медикам обратились два человека, пострадавших от дронов ВСУ ранее.

За медпомощью обратился мужчина с акубаротравмой, полученной им 10 ноября в селе Ясные Зори Белгородского округа. Лечение он продолжает амбулаторно. Помимо этого, госпитализирована женщина, получившая акубаротравму в поселке Красная Яруга Краснояружского округа 29 октября.

Кроме того, по данным оперштаба, поздно вечером в пятницу в городе Валуйки в результате атак БПЛА повреждены 19 квартир в шести многоквартирных домах и три автомобиля. Также загорелись и были разрушены четыре коммерческих объекта. Очаги возгорания ликвидированы пожарными расчетами.