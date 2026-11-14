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Тарифы ЖКХ и цены на жилье обсудят 25 ноября в Думе на "правительственном часе"

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал обсуждение проблем необоснованного роста тарифов ЖКХ и стоимости жилья в ходе "правительственного часа" на заседании 25 ноября.

"Нельзя забывать о вопросах, с которыми мы сталкиваемся в настоящем. О проблемах, которые сегодня беспокоят людей. Это и тарифы в сфере ЖКХ, и стоимость жилья", - написал он в субботу в своем канале в Мах.

Володин сообщил, что 25 ноября в рамках "правительственного часа", посвященного инфраструктуре для жизни, с участием профильных министров планируется обсудить эти темы.

Председатель Госдумы напомнил, что на этой неделе при обсуждении Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на ближайшие три года шла речь об обоснованности стоимости жилья и тарифообразования в ЖКХ.

ЖКХ Вячеслав Володин Госдума
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