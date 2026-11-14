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Военные заявили об активных наступательных действиях группировки "Центр", ударах по ВСУ в ДНР

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Группировка войск "Центр" ведет наступательные действия в ДНР, нанесла удары по украинским силам в районах четырех населенных пунктов, заявили в Минобороны РФ в субботу.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжают ведение активных наступательных действий. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Курицыно, Новоиверское, Очеретино и Сергеевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, потери армии Украины здесь составили более 335 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, самоходная артиллерийская установка и две станции радиоэлектронной борьбы.

"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. В Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике подразделений двух механизированных, мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Дергачи, Лютовка и Мартовое Харьковской области", - сообщило Минобороны РФ.

По информации министерства, в Сумской области группировкой поражены формирования механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах Битицы, Вакаловщины и Радьковки.

"Противник потерял свыше 175 военнослужащих, пять автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы", - сказали в российском военном ведомстве.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Просянка Харьковской области, Маяки и Райгородок Донецкой Народной Республики", - проинформировали в министерстве.

По данным военных, потери ВСУ на этих участках составили более 200 военнослужащих, боевая бронированная машина, 17 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Дружковка, Краматорск, Новоселовка, Славянск и Черевковка Донецкой Народной Республики", - сообщили в министерстве обороны.

Согласно его информации, ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки до 130 военнослужащих, 16 автомобилей и орудие полевой артиллерии.

"Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенного пункта Преображенка Запорожской области и города Запорожье.Уничтожены до 30 военнослужащих", - сообщили военные.

Также группировкой уничтожены танк, боевая бронированная машина, 15 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы ВСУ, сказали в Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 14 ноября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
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