Минобороны сообщило об ударах по объектам энерго- и транспортной инфраструктуры Украины

Российские военные также заявили об уничтожении за сутки 231 дрона ВСУ

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России нанесли удары по связанным с украинской армией энергетическим и транспортным объектам, складам боеприпасов, сообщило Минобороны РФ в субботу.

Цели поражены авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией, заявило министерство.

"Нанесено поражение объектам энергетической, транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, цехам производства беспилотных летательных аппаратов, местам их хранения и запуска, складам боеприпасов", - сообщило Минобороны.

По его данным, ударам в течение суток подверглись позиции украинских войск в 142 районах.

Кроме того, как сообщили в ведомстве, российскими военными за сутки уничтожен 231 украинский беспилотник самолетного типа.