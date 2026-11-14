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Лавров провел серию контактов "на полях" форума в ОАЭ

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров провел серию контактов "на полях" форума "Сир-Бани-Яс" в ОАЭ, сообщила в субботу официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Сергей Лавров принял участие в политологической конференции в Абу-Даби и провел серию контактов "на полях", - написала она в своем телеграм-канале.

Ранее Захарова сообщала, что министр примет участие в Международном форуме по вопросам мира и безопасности в ОАЭ. Мероприятие ежегодно организует МИД ОАЭ, оно носит закрытый характер.

ОАЭ МИД РФ Сергей Лавров Мария Захарова Абу-Даби
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