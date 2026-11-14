ЛЭП и административные здания повреждены дронами в Белгородской области

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Линия электропередачи, два административных здания, а также жилые дома и автомобили повреждены при ударах беспилотников в Белгородской области, сообщил региональный оперативный штаб в субботу.

"В селе Казинка Валуйского округа при детонации дрона перебита линия электропередачи. В селе Борки частный дом подвергся атаке FPV-дрона - пробита кровля", - говорится в сообщении.

Также, по данным оперштаба, В поселке Красная Яруга Краснояружского округа от атак FPV-дронов повреждены окна и фасады двух административных зданий, в селе Сергиевка - автомобиль и частный дом.

Еще в ряде населенных пунктах в различных округах региона повреждения получили несколько частных домов, легковые и грузовые автомобили.

Пострадавших нет, уточнили власти.