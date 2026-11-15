Объекты промзоны в Закамской зоне Татарстана повреждены при атаке беспилотников

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Объекты промышленной зоны в Закамской зоне Татарстана в воскресенье получили повреждения в результате атаки беспилотников, сообщила пресс-служба главы республики.

"В результате есть повреждения на объектах промышленной зоны", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, атака произошла ранним утром и была "массированной и продолжительной".

Эвакуация помогла избежать человеческих жертв, отметили в пресс-службе.