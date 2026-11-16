Гражданина РФ и Украины арестовали в Крыму за передачу СБУ сведений о Черноморском флоте

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании и аресте в Крыму уроженца Сумской области, который по заданию СБУ собирал информацию о местах дислокации кораблей Черноморского флота и о боевых позициях подразделений ПВО на полуострове.

По данным спецслужбы, задержанный уроженец Сумской области 1971 года рождения установил контакт с представителем Службы безопасности Украины. По заданию куратора он собирал и передавал информацию о местах дислокации кораблей Черноморского флота и о боевых позициях подразделений ПВО в регионе.

"Получив российское гражданство в 2024 году, злоумышленник продолжил работать на украинские спецслужбы. Он занимался подбором мест для организации схронов, извлекал компоненты взрывных устройств из тайников, передавал их координаты в СБУ", - добавили в ФСБ.

Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении задержанного возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 275 (государственная измена), ст. 276 (шпионаж) и 222.1 (незаконные действия со взрывчатыми веществами или взрывными устройствами) УК России.