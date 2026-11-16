В Кремле считают нецелесообразным раскрывать детали переговоров с США

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил неизменность позиции Кремля не раскрывать детали обсуждений с США, касающихся урегулирования на Украине.

"Мы по-прежнему придерживаемся позиции о нецелесообразности раскрытия деталей тех обсуждений, которые проходят между нами и американцами, в интересах собственно мирного процесса как такового", - сказал он в ответ на вопрос, обсуждала ли российская сторона с американскими переговорщиками идею о возможном отказе Украины от Донбасса в обмен на членство страны в НАТО.