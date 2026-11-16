Опаздывавшие в Крым поезда прибыли на станцию назначения

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Все поезда в сообщении с Крымом, опаздывавшие из-за перекрытия движения по Крымскому мосту, прибыли на станцию назначения, сообщил "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь) в понедельник.

"Все поезда "Таврия", которые сегодня, 16 ноября, следовали в Крым с опозданием из-за временного закрытия Крымского моста, прибыли на станцию назначения Керчь-Южная - Новый парк", - говорится в сообщении в канале компании в Max.

Остальные поезда следуют без задержек, отмечает ГСЭ.

Как сообщалось, утром в понедельник в направлении Крыма задерживались четыре поезда.

Ограничения на проезд по Крымскому мосту были введены после 2:00 мск понедельника. Утром глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ВСУ атаковали объект, ведется ликвидация последствий, а возобновление движения по мосту ожидается ориентировочно в середине дня.

Минтранс РФ уточнил, что, по предварительным данным, в результате атаки пострадавших нет. Движение ограничено по автомобильной части моста, ведутся восстановительные работы, оценивается возможность запуска движения в реверсивном режиме. Железнодорожное движение осуществляется штатно.