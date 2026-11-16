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Мантуров ждет возвращения несырьевого неэнергетического экспорта к $200 млрд через три года

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Россия в течение трех лет сможет выйти на рекордные объемы несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ), достигнутые в 2021 году и составлявшие около $200 млрд, сказал журналистам в кулуарах форума "Сделано в России" первый вице-премьер Денис Мантуров.

Несырьевой неэнергетический экспорт из России в январе-сентябре 2026 года вырос на 7% и составил $123,5 млрд, сообщил ранеезамминистра промышленности и торговли Роман Чекушов.

В рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в 2026 году предполагается достичь уровня ННЭ из России в $155,25 млрд (снижение на 5% относительно 2025 года, когда ННЭ равнялся $163,7 млрд), из них товары отраслей промышленности должны составить $116,95 млрд.

Денис Мантуров Роман Чекушов Минпромторг
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