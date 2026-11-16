Время двусторонней встречи Путина и Трампа еще согласовывается

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу "на полях" саммита АТЭС, сейчас согласовываются место и время проведения этой встречи, сообщил помощник Путина Юрий Ушаков.

"Завершается этот саммит (АТЭС - ИФ), и наш президент уже будет проводить ключевые мероприятия. Сейчас прорабатывается встреча с президентом США Дональдом Трампом, который приедет на саммит. Мы в общих чертах обсуждали подготовку к этой двусторонней встрече Путина с Трампом в ходе недавней поездки в Москву (спецпосланников американского президента Джареда) Кушнера и (Стива) Уиткоффа, согласованы некоторые вопросы, которые будут обсуждаться - естественно, и украинская тема урегулирования, соответствующие американские предложения, российские соображения и идеи", - сказал он.

По его словам, стороны сейчас согласовывают "время этой встречи и то, как она будет проводиться, где, в какой комнате будут находиться лидеры". "То есть не исключены, помимо этого, и какие-то контакты "на ногах", но это все согласовывается", - отметил помощник президента.

"Но могу на 100% сказать, что поскольку Путин и Дональд Трамп будут вместе в Шэньчжэне, они, конечно, встретятся, и, как сказал, сейчас мы согласовываем просто характер этой встречи, где ее проводить", - подчеркнул Ушаков.

Двустороняя встреча Путина и председателя КНР Си Цзиньпина намечена на 18 ноября, трехсторонние переговоры Трампа, Путина и Си - на 19 ноября.