Путин назвал помощь северокорейских военных новой главой летописи боевого содружества

До конца 2026 года в Курске будет открыт монумент военным РФ и КНДР

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Участие северокорейских военных в освобождении Курской области стало новой главой в летописи боевого содружества России и КНДР, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Новой главой в летописи боевого содружества наших стран стало участие воинских подразделений Корейской Народной Армии в освобождении территории Курской области", - сказал он на встрече с секретарем ЦК Трудовой партии Кореи Чо Ён Воном.

"Никогда не забудем героизм корейских бойцов, сражавшихся плечом к плечу с российскими военнослужащими", - добавил Путин.

По словам российского президента, до конца текущего года планируется открыть в Курске скульптурную композицию, посвященную совместному подвигу военнослужащих России и КНДР.