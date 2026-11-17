В России зафиквирован прирост заболеваемости ОРВИ и гриппом

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - В России отмечается прирост заболеваемости ОРВИ и гриппом; это обусловлено возобновлением очного учебного процесса после завершения школьных каникул, сообщили в Роспотребнадзоре.

"В Российской Федерации заболеваемость респираторными инфекциями соответствует сезонным уровням, при этом по итогам последней недели отмечается прирост заболеваемости ОРВИ и гриппом, что обусловлено возобновлением очного учебного процесса после завершения школьных каникул", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

На 46-й неделе текущего года зарегистрировано 608 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19. Число заболевших гриппом составило более 2,8 тыс.

По результатам вирусологического мониторинга, среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии - 79,5%, из них риновирусы - 32,1%, парагрипп - 16,2%, а также вирусы гриппа - 20,3%, среди которых есть находки А (H1N1), A(H3N2), B и C, уточнили в ведомстве.

В рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привито более 45,4 млн граждан.

Для формирования иммунитета и защиты уязвимых групп необходимо успеть сделать прививку. Вакцинация в первую очередь рекомендуется лицам из групп повышенного риска - людям с хроническими заболеваниями, маленьким детям, пожилым людям и беременным женщинам, добавили в Роспотребнадзоре.