Пять российских аэропортов приостановили работу

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - В аэропортах Бугульмы, Казани, Нижнекамска (Бегишево) и Чебоксар введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация.

"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении агентства в Мах.

Также приостановила работу авиагавань Оренбурга.

Ранее во вторник столичные аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский (Раменское) перешли в режим обслуживания рейсов по согласованию.