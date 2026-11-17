Белгородский губернатор сообщил о 153 атаках на регион за сутки

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 153 атаках на регион за сутки. Были атакованы Белгород и еще 17 округов. Речь идет о семи артобстрелах и семи сбросах взрывных устройств с БПЛА.

За сутки над регионом было сбито и подавлено 274 беспилотника.

За сутки погибли два человека. По данным Шуваева, в больнице умер мужчина, раненный в Шебекинском округе 27 октября. В нескольких округах пострадали 19 человек, среди которых двое подростков. Восемь пострадавших находятся в медицинских учреждениях, уточнил руководитель области.

Оперштаб региона сообщил о трех пострадавших ранее и обратившихся за помощью к медикам. В частности, в больнице оказали помощь женщине, которая получила акубаротравму вследствие атаки дрона в селе Черемошное Белгородского округа 25 октября.

Помимо того, в больницу обратились две женщины с акубаротравмами, полученными при взрыве дрона в поселке Пролетарский Ракитянского округа 15 ноября. Лечение они продолжают амбулаторно.