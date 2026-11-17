Шестеро детей отравились парами хлора в сауне в Свердловской области

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Шестерым несовершеннолетним в Свердловской области понадобилась медицинская помощь в связи с отравлением парами хлора.

Позднее пресс-служба СУ СКР по Свердловской области уточнила, что также пострадала одна женщина.

Прокуратура города Полевского организовала проверку, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

По предварительной информации, накануне в сауне в селе Косой Брод в ходе празднования дня рождения ребенка гости почувствовали резкий запах хлорки и неоднократно жаловались на это администратору. Впоследствии шестеро несовершеннолетних были госпитализированы, им поставлен диагноз - отравление парами хлора".

В настоящее время состояние детей удовлетворительное, их жизни ничего не угрожает.

Кроме того, надзорное ведомство взяло на контроль расследование уголовного дела по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание потребителям услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья), возбужденного органом предварительного расследования.