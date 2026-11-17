Песков считает, что европейцы вряд ли могут претендовать на значимое место в переговорах по Украине

Все дело в их позиции: в Европе по-прежнему демонстрируют стремление нанести стратегическое поражение РФ, отметил представитель Кремля

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Европейские лидеры по-прежнему демонстрируют свое дальнейшее стремление нанести стратегическое поражение и оказывать давление на Россию, с такой позицией они вряд ли могут претендовать на какое-то значимое место в переговорах по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Европейские лидеры в целом достаточно ревностно относятся к тому, что происходит, и в поисках своего места в этом процессе", - сказал Песков в интервью Первому каналу.

Он добавил: "Но в связи с тем, что их позиция носит такой ярко выраженный не мирный характер, они, скорее, всячески демонстрируют свое дальнейшее стремление нанести стратегическое поражение и оказывать дальнейшее давление на Россию". "С такой позицией вряд ли можно претендовать на какое-то значимое место", - подчеркнул Песков.