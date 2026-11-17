В Брянской области от атак БПЛА пострадали двое

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - В Брянской области в результате последних атак БПЛА пострадали два человека, сообщил губернатор Егор Ковальчук.

В результате удара БПЛА травмы получила 69-летняя жительница поселка Большое Полпино. Ее доставили в больницу.

У поселка Коммуна в Навлинском районе БПЛА атаковал автомобиль, был ранен водитель.

В райцентре Погар беспилотники ударили по трем гражданским автомобилям и двухэтажному дому. "В восьми квартирах повреждено остекление. К счастью, пострадавших нет", - отметил Ковальчук.

"В Брянске после массированной атаки БПЛА повреждены три гражданских автомобиля и стеклопакеты в многоквартирных домах на площади Партизан, по улицам Ромашина, Октябрьской, Спартаковской, Любезного, 2-й Мичурина, проезду Кирпичному. Пострадавших среди жителей нет", - написал глава региона.

За сутки в области нейтрализовали 453 беспилотника.