ВС РФ поразили предприятия по производству в Запорожье, Черкасской и Днепропетровской областях

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные в ходе ночного массированного удара поразили предприятия по производству украинских оперативно-тактических ракет в городе Запорожье, Черкасской и Днепропетровской областях, заявили в Минобороны РФ во вторник.

"В городе Запорожье (поражены - ИФ): авиационный двигателестроительный завод ("Мотор-Сич", "Ивченко-Прогресс"), осуществляющий проектирование и производство оперативно-тактических ракет FP-9, крылатых ракет FP-5 "Фламинго", а также турбореактивных двигателей МС-400 для управляемых ракет "Нептун-МД", машиностроительный завод им. Омельченко, осуществляющий производство оперативно-тактических ракет FP-9, а также турбореактивных двигателей для крылатых ракет FP-5 "Фламинго", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в Черкасской области нанесен удар по сборочному предприятию радиоэлектронной промышленности (ГП "Оризон-Навигация") в населенном пункте Смела, на базе которого организовано производство оперативно-тактических ракет FP-9 компании "Файер Поинт", а также агрегатов, узлов и электронной компонентной базы для управляемых ракет "Нептун-МД".

В Днепропетровской области ударам подверглось сборочное предприятие ракетно-космической промышленности (ГП ПО "Южный машиностроительный завод имени О. Макарова") в городе Днепр, осуществляющее производство оперативно-тактических ракет FP-9, крылатых ракет FP-5 "Фламинго", а также БПЛА большой и средней дальности, сообщило Минобороны РФ.

Также, по данным министерства обороны, нанесен удар по предприятию по производству твердого ракетного топлива и порохов (ЧАО "Софрахим") в Павлограде, на базе которого организовано производство оперативно-тактических ракет FP-9, крылатых ракет FP-5 "Фламинго", а также комплектующих для стартовых двигателей и боевых частей оперативно-тактических ракет FP-7, "Гром-2" и управляемых ракет "Нептун-МД".